Apanhados autores de vídeo com ameaças à PSP e partilhado no Facebook

A PSP de Viseu identificou os autores de um vídeo partilhado no Facebook , que mostrava a atuação de dois agentes , no Bairro Social de Paradinha, quanto tentavam deter um indivíduo, que acabou por fugir com a ajuda da população. Na mesma publicação, liam-se insultos e ameaças aos agentes e eram feitos apelos à revolta generalizada.

A história começou há um mês, no início de novembro, quando dois agentes à paisana, do Núcleo de Investigação Criminal, foram ao Bairro Social de Paradinha, na cidade de Viseu, para deter um indivíduo com uma pena de prisão por cumprir.

"Na altura, a população juntou-se e impediu que o indivíduo fosse detido e este acabou por fugir", adiantou o comandante da PSP de Viseu, Vítor Rodrigues.

Um dos agentes chegou a ser agredido e, segundo o superintendente, os agentes foram obrigados a usar a força.

A atuação da polícia foi filmada e o vídeo acabaria partilhado no Facebook, acompanhado de insultos e ameaças aos agentes. "Incitava-se à revolta generalizada", adiantou o comandante.

A PSP anunciou esta quinta-feira que, no seguimento de uma busca domiciliária, apreendeu o telemóvel e identificou os autores do vídeo e da publicação, tendo sido constituído arguidos.

O caso foi entregue ao Ministério Público.