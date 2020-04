Apanhados com droga quando passavam fronteira do Pomarão a pé

Teixeira Correia Hoje às 17:33 Facebook

Dois homens foram detidos na sexta-feira na localidade fronteiriça de Pomarão, concelho de Mértola, depois de passarem a pé a fronteira com Espanha, na posse de dois quilos de haxixe, informou esta segunda-feira o Comando Territorial de Beja da GNR. Além da droga, aos suspeitos foram apreendidos outros bens: uma viatura automóvel, 400 euros em numerário e três telemóveis.

Os dois indivíduos, de 30 e 38 anos, residentes em Olhão, foram detidos em flagrante por militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Almodôvar, quando regressavam à viatura deixada em território nacional. Os suspeitos atravessaram a pé a fronteira entre os dois países pela Ponte Internacional do Baixo Guadiana, que liga o Pomarão a El Granado, que está bloqueada, por não ser um dos nove locais fronteiriços de passagem para Espanha.

Numa ação de vigilância e controlo no antigo porto mineiro do Pomarão, os militares aperceberam-se de uma viatura estacionada que levantou suspeitas. Feitas as investigações, os operacionais da investigação criminal da GNR apuraram que os indivíduos tinham atravessado a fronteira a fronteira a pé para território espanhol.

Os dois indivíduos que já têm antecedentes criminais por furto e ofensas à integridade física, foram presente a um juiz de turno no Tribunal de Serpa, tendo ficado em liberdade sujeitos a termo de identidade e residência.

Este foi a primeira detenção por tráfico de estupefacientes numa das cinco fronteiras secundárias do distrito de Beja entre Portugal e Espanha (Barrancos/Encinasola, Sobral da Adiça/Rosal de la Frontera, Ponte de São Marcos-Vila Nova de São Bento/Paymogo, Volta Falsa/Publa de Guzman e Pomarão/El Granado), que estão encerradas desde o passado dia 17 de março, como medida de controlo da epidemia do novo Coronavírus.