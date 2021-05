Apanhados com material roubado na viatura em que viajavam em Nelas

Sandra Ferreira Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens de 29 e 49 anos foram apanhados pela GNR de Nelas com material roubado, transportado na viatura em que viajavam.

No âmbito de um ação de patrulhamento, os militares que fiscalizaram o veículo com material agrícola, perceberam que os ocupantes tinham um comportamento suspeito.

Em comunicado, a GNR explica que quando os suspeitos foram questionados sobre a origem do material não a conseguiram justificar.

Com a ajuda do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Santa Comba Dão, os militares concluíram que se tratava de material proveniente de um furto no concelho de Carregal do Sal.

A GNR encontrou uma capinadora, uma fresa, um rachador, um motor de rega, um pulverizador em cobre e cintas usadas na amarra de cargas, material que vai ser devolvido aos legítimos proprietários.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.