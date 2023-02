Apanhados com quase mil doses obrigados a tratamento à toxicodependência

O homem de 57 anos detido pela GNR das Taipas por suspeita de tráfico de droga, na segunda-feira, será obrigado a fazer tratamento à toxicodependência sob vigilância.

À mulher, de 37 anos, detida na mesma ação, o Tribunal Judicial de Guimarães determinou a medida de apresentações bissemanais, no posto da GNR de Caldas das Taipas e a proibição de contacto com pessoas que localmente estão referenciadas com o consumo de droga.

As detenções ocorreram na sequência de uma investigação que se estendeu ao longo dos últimos seis meses. Os militares da Guarda efetuaram três buscas domiciliárias que levaram às detenções e à apreensão de 538 doses de haxixe, 332 de heroína, 79 de cocaína, três de canábis e ainda cinco facas de corte, quatro telemóveis, quatro cartões de telemóvel, duas balanças de precisão, um moinho e 6240 euros em numerário.

Segundo o comunicado da GNR, os suspeitos dedicavam-se ao tráfico de estupefacientes nas localidades de Caldas das Taipas, Ponte e Vila Nova de Sande, "causando um grande alarme social".