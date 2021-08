Apanhados pela GNR a capturar pintassilgos que ficavam colados nas armadilhas

Glória Lopes Hoje às 17:01 Facebook

O Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR, em Bragança, deteve, este domingo, um homem de 47 anos e uma mulher de 45 anos por captura ilegal de aves, neste concelho, usando armadilhas com cola e um chamariz eletrónico.

A situação foi denunciada à GNR, dando conta que duas pessoas estavam a colocar armadilhas para a captura de aves, o que levou uma patrulha a deslocar-se ao local, acabando por intercetar os suspeitos.

"Foi possível apurar-se que estes engenhos eram constituídos por uma corda que, ao puxar, fechava uma rede. No decorrer da ação apurou-se ainda que, junto da rede, estavam plantas secas no chão que funcionavam como isco", informou uma fonte do comando da GNR em Bragança.

Os militares constataram que nas imediações, estava instalado um chamariz eletrónico que emitia um som para atrair aves para um pouso artificial. No seguimento da ação apurou-se ainda que este pouso estava impregnado com cola para impedir que as aves levantassem voo.

A GNR conseguiu resgatar 18 pintassilgos, Carduelius carduelius, que libertaram no seu habitat natural.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.