Apanhados pela GNR a tentar fugir com televisão e Playstation roubados em casa no Seixal

A GNR deteve cinco jovens, com idades entre os 18 e 21 anos, por furto qualificado em Fernão Ferro, Seixal.

Os suspeitos integravam um grupo com cerca de 20 pessoas que arrombaram a porta duma residência para roubar material no interior. O alerta foi dado na noite desta segunda-feira e ao local acorreram os militares da GNR de Fernão Ferro, que intercetaram uma viatura ligeira com os cinco suspeitos no interior.

No veículo encontrava-se uma televisão LCD, dois aviões de aeromodelismo, uma Playstation e um taco de basebol, ou seja, o material furtado da residência que se encontrava vazia. A GNR está agora a tentar entrar em contacto com os proprietários para a realização da queixa e do inventário dos bens furtados.

Os suspeitos permanecem na manhã desta terça-feira detidos e serão presentes ao Ministério Público do Seixal. Estão indiciados pelo crime de furto qualificado por arrombamento no interior de residência.