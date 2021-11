Apanhados pela GNR a tentar vender catalisadores em sucata 

Rogério Matos Hoje às 15:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Almada identificou quatro homens e uma mulher que estavam a tentar vender 36 catalisadores a uma sucateira em Paio Pires, no Seixal. O material, cuja origem os suspeitos não conseguiram justificar, presumindo-se que tenha sido roubado, foi apreendido.

A operação decorreu esta segunda-feira. Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda abordaram quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 21 e os 47 anos, que evidenciavam um comportamento suspeito. No decorrer da abordagem constatou-se que estes estavam na posse de 36 catalisadores e que, aparentemente, pretendiam vendê-los.

No seguimento das diligências policiais, verificou-se que os suspeitos não conseguiram justificar a proveniência do material, motivo pelo qual foi apreendido. As autoridades apreenderam ainda 11 sacos de pó de cerâmica, material extraído do interior dos catalisadores.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Fernão Ferro e Paio Pires.

A fim de prevenir o furto de catalisadores, a Guarda Nacional Republicana aconselha que se evite estacionar em locais ermos ou com má iluminação.