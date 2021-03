Apanhados pelas autoridades após exibirem crimes nas redes sociais

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 07:11, atualizado às 07:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Nem os criminosos escapam à pressão das redes sociais, do histrionismo e do exibicionismo. Por vaidade, protagonismo ou soberba, filmam-se a cometer delitos e não têm qualquer pudor em partilhar as imagens.

Carros em excesso de velocidade, festas ilegais, consumo de drogas, exibição de armas, assaltos, burlas e até confissão de crimes em direto; tudo é filmado para todos verem. As autoridades estão atentas e não demoram a reagir. É só uma questão de tempo até o exibicionismo acabar na Justiça.

"A sociedade passou a ser uma passarela onde se ostenta tudo. Há que mostrar nas redes sociais que somos muito bons, seja na culinária, no desporto ou na parvoeira", explica Carlos Poiares, psicólogo forense e vice-reitor da Universidade Lusófona. Neste "campeonato da parvoíce", tudo é válido, incluindo exibir pequenos delitos e crimes para fazer parte deste ranking dos mais likes, dos mais vistos, dos mais amigos e seguidos. "É um histrionismo pleno", sintetiza.