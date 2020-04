Apertou pescoço à mãe, agrediu o pai e queimou roupa da namorada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:56 Facebook

Jovem de 22 anos que agredia pais e namorada ameaçou de morte e tentou agredir militares da GNR. Toxicodependente violento foi detido e colocado na ala psiquiátrica da cadeia de Custóias.

A um ritmo quase diário, um jovem residente no concelho de Lousada agredia, ameaçava de morte e insultava a companheira e os pais. Num dos muitos episódios violentos, apertou o pescoço à mãe, noutro fez o pai embater com a cabeça várias vezes na parede e ainda pegou fogo às roupas da namorada. Nesta semana, o desempregado de 22 anos ameaçou matar e tentou agredir os militares da GNR de Penafiel que realizavam uma busca ao seu quarto, onde foi encontrada uma arma elétrica, uma faca e droga. Foi detido e colocado em prisão preventiva.

Desde muito novo que o operário da construção civil, atualmente desempregado, sempre foi visto como agressivo, em virtude dos muitos conflitos e discussões que foi acumulando. E nem o facto de, há pouco mais de um ano, se ter tornado pai o acalmou. Bem pelo contrário. O jovem, toxicodependente, foi aumentando os índices de agressividade ao ponto de, no início deste ano, ter apertado o pescoço à mãe, de 47 anos, no decurso de uma das muitas discussões. Algumas semanas depois, o alvo foi o pai, que recusou dar-lhe o dinheiro necessário para pagar o arranjo do carro. Furioso, o desempregado agarrou nos cabelos do progenitor e fê-lo bater várias vezes com a cabeça na parede. Só a intervenção da companheira, de 19 anos, e que foi agredida com um estalo, impediu uma tragédia. Esta viu-se forçada a pegar no filho e fugir da casa que partilhava com os pais do companheiro. Por isso já não viu o companheiro, como vingança, a queimar-lhe muita da sua roupa e a deixar um rasto de destruição por toda a habitação. Na sequência deste episódio, e temendo pela própria vida, mãe, pai e namorada refugiram-se, durante alguns dias, junto de familiares.

O mesmo aconteceu já neste mês. Quando os pais e a namorada recusaram dar-lhe dinheiro e tabaco, o operário da construção civil insultou-os e, com um x-ato, ainda ameaçou de morte a mãe do seu filho. Este último caso levou a família a denunciar as agressões à GNR, dando início a um processo que, nesta semana, levou os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel à casa do agressor. Ao ver os guardas no seu quarto, o jovem reagiu com violência, ameaçou matá-los e ainda os tentou agredir. Também a mãe e a companheira foram atacadas. Estes crimes levaram os militares a deter o jovem que, após ser interrogado pelo juiz de instrução criminal do Tribunal do Marco de Canaveses, foi colocado em prisão preventiva na ala psiquiátrica da cadeia de Custóias.