Apertou pescoço da namorada e esfaqueou-a no ombro

Um namoro de oito anos terminou da pior forma, com o homem a agredir a namorada em casa, em Almada. Ameaçou-a de morte, apertou-lhe o pescoço e desferiu um golpe com uma faca no ombro da vítima. A vítima sobreviveu, apesar da gravidade das agressões.

A situação de violência doméstica ocorreu na passada sexta-feira, na Caparica, em Almada, na casa onde o casal vivia. O suspeito foi detido pela PSP e está agora em prisão preventiva.

O casal namorava há cerca de oito anos e os dois partilhavam uma casa na Caparica, em Almada. Na noite de 30 de setembro, após uma discussão entre o casal, o suspeito ameaçou a vítima de morte e apertou-lhe o pescoço enquanto apontava uma faca de cozinha à sua cabeça. Acabou mesmo por desferir um golpe com a faca no ombro da mulher.

PUB

As autoridades acorreram ao local e detiveram o suspeito nesse próprio dia. Foi presente a primeiro interrogatório no dia seguinte, sábado, e viu o Juiz de Instrução Criminal aplicar a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.