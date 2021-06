Aplicação para localizar crianças espera há seis anos por financiamento

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Associação de Crianças Desaparecidas desconfia de que há "questões partidárias" que justificam falta de apoio do Estado.

Uma aplicação para telemóvel que permitiria encurtar o tempo de reação e socorro nos casos de crianças desaparecidas (des)espera há seis anos por um apoio de 37500 euros para estar funcional.

Desenvolvida, com a colaboração da GNR, pela Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD), a "Miúdos e Graúdos no Radar" aguarda, inclusive, desde 2019 pelo resultado de uma candidatura a um programa da Segurança Social. "É demasiado tempo", protesta a presidente da APCD, Patrícia Cipriano, que desconfia que a falta de apoios esteja relacionada com "questões partidárias". Só no ano passado, a Polícia Judiciária abriu 1011 inquéritos relacionados com o desaparecimento de crianças.