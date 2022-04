Apontou pistola a mulher acompanhada de netas para roubar carteira 

Um homem de 55 anos apontou uma pistola de alarme a uma mulher para a roubar, enquanto a vítima estava acompanhada das netas. O crime ocorreu no Seixal este domingo e o suspeito foi travado por populares e detido pela PSP. Na sua posse, tinha a carteira que roubou e a arma.

O suspeito acercou-se da mulher de 67 anos, quando esta se encontrava acompanhada por duas netas menores de idade na via pública. Conseguiu que a vítima lhe entregasse a carteira e pôs-se em fuga, mas sucesso. Populares que assistiram ao roubo intercetaram-no e não o deixaram fugir até à chegada da PSP.

No local, os agentes da PSP do Seixal identificaram o homem e associaram-no a dois outros roubos, ocorridos também ne domingo no Seixal. O suspeito foi detido e será presente esta quarta-feira a tribunal para aplicação de medidas de coação. Está indiciado pela prática de dois crimes de roubo e de um crime de roubo na forma tentada.