Pais recorrem de sentença que lhes tirou indemnização de 280 mil euros

Os pais de uma criança de Vila Verde nascida em 2014 com síndroma de Down, e a quem o Tribunal Central Administrativo do Norte retirou uma indemnização de 280 mil euros, ao anular uma sentença do "Administrativo" de Braga que atribuiu esse montante, recorreram para o Supremo Tribunal.

Um dos progenitores, que solicitou o anonimato, disse ao JN que, apesar do acórdão, continuam a entender que a atuação do médico do Centro de Saúde do Pico de Regalados, Vila Verde, "foi negligente", por não ter mandado fazer uma amniocentese à mãe apesar de haver indícios de que algo de anormal se passava.

Os progenitores pensam, ainda, intentar uma ação no Tribunal Europeu de Justiça, pelo facto de andarem há 18 anos nos tribunais portugueses, ou seja, por "denegação de justiça".

O caso está na Justiça há 22 anos. Foi julgado no Tribunal de Vila Verde, depois no de Braga, no da Relação de Guimarães, e seguiu para o Administrativo de Braga, onde foi dada sentença condenatória com direito aquela indemnização, e agora teve acórdão no Tribunal Central Administrativo do Norte.