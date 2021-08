Alexandre Panda Hoje às 07:17 Facebook

É um fenómeno em crescimento o das "street races" (corridas de rua) ilegais que se organizam de forma improvisada, sobretudo em Aveiro, Coimbra, Faro e Leiria. Há apostas em jogo que vão de um mínimo de mil euros até ao próprio carro, "bombas" em que os donos chegam a gastar entre 15 mil e 50 mil euros em alterações (ver infografia). Mas há também muitos aceleras que se desafiam apenas por emoção e orgulho, com centenas de pessoas a assistir.

As autoridades têm multiplicado as operações para travar as corridas. Nos últimos quatro anos, foram detetadas 1547 "street races" ou concentrações e, desde janeiro, só a GNR já acabou com 162 corridas e apreendeu 100 veículos alterados.