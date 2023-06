Apreendida lancha de alta velocidade usada no narcotráfico

JN Hoje às 14:41 Facebook

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional apreenderam na última noite, em águas internacionais a sul de Portugal, uma embarcação de alta velocidade suspeita de atividade de narcotráfico. Uma outra lancha rápida foi perseguida mas conseguiu escapar às autoridades.

A operação conjunta visou a monitorização de movimentos de embarcações suspeitas de estarem relacionadas com o narcotráfico a sul de Portugal. Foi encontrada uma lancha de alta velocidade com 60 jerricans de combustível no seu interior e movida perseguição, sem sucesso, a uma outra embarcação.

As abordagens foram efetuadas por uma embarcação da Polícia Marítima, dois navios da Marinha Portuguesa e uma embarcação operada por Fuzileiros, relata um comunicado da Marinha.

A embarcação apreendida foi rebocada para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação.