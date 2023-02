Apreendidas 2,3 toneladas de carne de porco na Mealhada

JN Hoje às 12:28 Facebook

Uma operação de fiscalização da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) na Mealhada apreendeu 2300 quilos de carne de suíno que estavam a ser transportados sem as devidas condições de higiene. As carcaças tinham como destino Macedo de Cavaleiros.

A ASAE explica que durante a fiscalização foi intercetada uma viatura que transportava carne de suíno proveniente de um matadouro de Santarém. Os inspetores constataram que as carcaças estavam a ser transportadas até uma sala de desmancha do concelho de Macedo de Cavaleiros sem as devidas condições de higiene para evitar contaminações.

Desde logo, várias carcaças encontravam-se em contacto com o pavimento da viatura. Foram sujeitas a perícia por médica veterinária que considerou que as mesmas, não poderiam entrar no circuito comercial. Foram então apreendidas 2,3 toneladas de carne no valor de 3700 euros para posterior limpeza em estabelecimento aprovado com Número de Controlo Veterinário para a atividade de desmancha.

A Brigada Especializada de Indústrias de produtos de Origem Animal da Unidade Regional do Centro constatou ainda que o registador de temperatura instalado na viatura não tinha sido sujeito a controlo metrológico. Tal inviabilizou o controlo exato da temperatura e por isso foi igualmente determinada a apreensão daquele equipamento.

Foi instaurado um processo de contraordenação por se tratar de géneros alimentícios com falta de requisitos e apreendido o registador de temperatura no valor estimado de 500 euros.

A ASAE acrescenta que "continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores".