Apreendidas 700 doses de heroína e cocaína em bairro social de Braga

A apreensão de quase 700 doses de droga é o balanço definitivo da megaoperação que a PSP desencadeou ao final da tarde desta segunda-feira, no Bairro de Santa Tecla, em Braga, tendo sido detidos ao todo sete suspeitos, quatro homens e três mulheres.

A operação contemplou a realização de 15 mandados de busca domiciliária, três mandados de busca a veículos e oito mandados de detenção, de que resultaram detenções de quatro homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 67 anos.

Foram apreendidas 687,36 doses de diversos tipos de droga, principalmente de heroína e de cocaína, 2094 euros em numerário, mais sete telemóveis, no bairro social camarário de Santa Tecla.

Esta operação foi executada no âmbito de uma investigação criminal, que decorria há alguns meses, originada pela suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes, segundo revelou já na madrugada desta terça-feira o Comando da PSP de Braga.

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Distrital de Braga, através da Esquadra de Investigação Criminal de Braga, de Equipas de Prevenção e Reação Imediata, de Intervenção Rápida e de Trânsito desencadeou uma operação policial que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, nas freguesias de São Victor, de Maximinos e de Lomar, na cidade de Braga, mas igualmente com buscas na cidade de Guimarães.

Esta ação policial, teve a colaboração da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, para além de muitos polícias da estrutura de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

"Com esta ação, o Comando da PSP de Braga acredita ter dado um sério golpe no pequeno tráfico de droga na cidade de Braga, bem como contribuído para aumentar o sentimento de segurança em Braga", afirma-se no comunicado emitido pela PSP de Braga.