Apreendidas armas a homem acusado de agredir o filho com paralisia cerebral em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Montemor-o-Velho apreendeu um conjunto de armas a um homem de 73 anos acusado de agredir o filho, de 51 anos e que tem paralisia cerebral.

O Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra apurou que sofreu agressões físicas e psicológicas por parte do seu pai com quem vivia, havendo ainda a suspeita de ter em sua posse armas de fogo e catanas.

Nas diligências foram apreendidas três catanas, uma espingarda calibre 12, uma arma de ar comprimido e três cartuchos de calibre 12.