Apreendidas notas contrafeitas e haxixe em Beja

Teixeira Correia Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comando Distrital de Beja (CDBeja) da PSP apreendeu seis notas contrafeitas de 20 euros, no decurso de uma ruga com vista à detenção de um indivíduo suspeito do tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado do CDBeja, foi detido um indivíduo, de 28 anos, que tinha na sua posse seis notas contrafeitas e 37 doses individuais de haxixe. Ao suspeito foram ainda apreendidos um telemóvel, um x-ato utilizado para o corte e papel de prata para embrulhar o estupefaciente e uma bolsa em corta para camuflar o haxixe e as notas falsas.

Segundo apurou o JN, o indivíduo já com cadastro e que tinha saída da prisão no início do corrente mês de fevereiro, foi detido na passada terça-feira no âmbito de uma operação da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) da PSP que contou com o apoio da Esquadra de Intervenção. Presente a um juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Beja foi-lhe decretada como medida de coação, a apresentação periódica às autoridades.

Numa outra ação da EIC, foi detido um indivíduo, de 23 anos, a quem foram apreendidas 37 doses e haxixe e 100 euros em notas e moedas do Banco Central Europeu, foi constituído arguido, ficou em liberdade a aguarda julgamento, mediante termo de identidade e residência (TIR).

A PSP de Beja identificou ainda dois jovens, de 20 e 21 anos, respetivamente, por suspeita da prática de consumo de produto estupefaciente.