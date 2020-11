Apreendidas na A4 quase 13 toneladas de folha de tabaco contrafeita

JN/Agências Hoje às 16:16 Facebook

A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR apreendeu 12.800 quilos de folha de tabaco contrafeita na Autoestrada 4 (A4), na zona de Amarante, no distrito do Porto, informou hoje aquela força militar.

Em comunicado, a GNR esclarece que no decurso de uma ação de fiscalização direcionada para o controlo da circulação de mercadorias, realizada na terça-feira, os militares detetaram a folha de tabaco num veículo pesado de mercadorias.

"A mercadoria, que está sujeita a tributação em sede do Imposto Especial sobre o Tabaco (IT), não se fazia acompanhar de qualquer documento de transporte de âmbito fiscal e aduaneiro que regularizasse a sua detenção e transporte em território nacional", refere a mesma nota.

De acordo com a GNR, o valor da mercadoria apreendida ascende a cerca de dois milhões de euros e, caso fosse introduzida no consumo através dos circuitos comerciais marginais, causaria um prejuízo para o Estado, em sede de Imposto Especial sobre o Tabaco (IT) e Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), de aproximadamente 1,8 milhões de euros.

A GNR refere ainda que foi detido um homem de 48 anos pelo crime tributário de introdução fraudulenta no consumo.