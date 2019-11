Apreendidas quinze toneladas de falso mel português

Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu 15 toneladas de mel, em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, por estar a ser vendido como português e ter proveniência estrangeira.

A apreensão foi feita pela Unidade de Mirandela da ASAE. O alvo da investigação foi uma unidade de extração e processamento de mel do concelho de Ponte da Barca, "por suspeita de fraude sobre mercadorias e contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios".

De acordo com informação divulgada pela ASAE, em comunicado, "o produto apreendido destinava-se à exportação" e tinha sido "rotulado com referência à origem em Portugal (Produto Portugal)". A ASAE suspeita que "na realidade terá origem diversa fora do território nacional".

Das 15 toneladas de mel apreendidas, foram recolhidas "amostras para serem sujeitas a análises químicas e organoléticas".

A ASAE estima que a mercadoria apreendida teria no mercado um valor de 45 mil euros.