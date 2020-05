Apreendidos 1200 quilos de bivalves sem controlo sanitário em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Destacamento de Controlo Costeiro da GNR de Matosinhos anunciou, esta sexta-feira, a apreensão, em Valença, de cerca de 1200 quilos de bivalves destinados a comercialização sem o exigido controlo sanitário.

A apreensão, realizada em articulação com o Destacamento de Trânsito local, aconteceu na A3, em Valença do Minho, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária. Foram apreendidos "168,5 quilos de amêijoa japonesa imatura e 979,5 quilos de pé-de-burro", com o valor estimado de "8 371,68 euros", informa em comunicado a Unidade de Controlo Costeiro da GNR. A nota refere que "os militares da Guarda detetaram um veículo com excesso de carga que fazia o transporte de amêijoa japonesa que não possuía o tamanho mínimo legal para comercialização e captura, nomeadamente 4 cm, e pé-de-burro, cuja apanha se encontra proibida."

Um homem de 29 anos foi identificado e foi elaborado "um auto de contraordenação por transporte de espécies bivalves em estado imaturo e por falta de rastreabilidade", punível com coima de até 37 mil euros.

A GNR alerta que "a captura deste tipo de bivalves, sem que os mesmos sejam sujeitos a depuração ou ao controlo higiossanitário, pode colocar em causa a saúde pública, caso sejam introduzidos no consumo, devido à possível contaminação com toxinas, sendo o documento comprovativo da origem do bivalve fulcral para a prevenção da introdução de forma irregular no consumo."