Apreendidos 15 quadros falsos de Cruzeiro Seixas e Malangatana

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) detetou e apreendeu 15 pinturas falsificadas atribuídas a Cruzeiro Seixas e Malangatana. Duas pessoas foram constituídas arguidas. As obras seriam vendidas por vários milhares de euros.

As pinturas em causa foram detetadas em galerias de arte e leiloeiras de Lisboa e Porto e também em plataformas eletrónicas de intermediação.

Após perícias foi possível determinar que as obras em análise - 11 atribuídas a Cruzeiro Seixas e quatro a Malangatana - eram falsificadas. Apesar disso estavam a ser vendidas nos circuitos como genuínas, "tentando imitar as identidades estéticas e técnicas dos artistas e reproduzindo as respetivas assinaturas", explica a ASAE em comunicado.

Nenhuma das obras transacionada ou colocada em leilão estava acompanhada de certificado de autenticidade, à exceção de apenas uma obra que tinha um certificado assinado pelo arista mas que, porém, não correspondia ao quadro em causa.

O valor das obras apreendidas, no seu total, ascende a vários milhares de euros, atendendo aos respetivos valores de venda e de licitação.

A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC) da ASAE, durava há nove meses e deu origem a nove inquéritos-crime. Dois indivíduos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência. Estão em causa crimes de usurpação de direitos de autor, aproveitamento de obra contrafeita, burla e falsificação de documentos.