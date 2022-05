Apreendidos 318 quilos de cocaína nos Portos de Setúbal e Sines 

A Autoridade Tributária (AT) apreendeu 318 quilos de cocaína nos Portos de Setúbal e Sines. Em Setúbal, foram descobertos 250 quilos de cocaína dissimulados em ananases num contentor proveniente da América do Sul. Em Sines, foram apreendidos outros 68 quilos num contentor com resina de Madeira proveniente do Brasil.

A Autoridade Tributária passou o caso para a Polícia Judiciária, que está a investigar. Nos dois casos, que ocorreram na semana passada, foram as Delegações Aduaneiras, que operam o equipamento scanner nos portos, as responsáveis pelas apreensões. Estas tiveram como base critérios de análise de risco a contentores contendo diversos tipos de fruta procedentes da América do Sul.

Em Setúbal, um dos contentores apresentou uma eventual desconformidade na sua carga e foi então realizada uma inspeção à carga. Desta inspeção resultou a descoberta de cerca de 250 quilos de cocaína, que foram entregues à PJ.

Em Sines, os funcionários da Delegação Aduaneira fiscalizaram um contentor procedente do Brasil que continha resina de madeira. O contentor foi objeto de um controlo prévio através de um equipamento scanner, o que levou os funcionários aduaneiros a duvidar sobre o conteúdo. Assim, o contentor foi aberto e no interior foram encontrados 60 volumes com 68 quilos de cocaína.