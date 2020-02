Apreendidos 36 mil cigarros de Angola no aeroporto do Porto

JN/Agências Ontem às 20:56 Facebook

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou esta segunda-feira que a Alfândega do Aeroporto do Porto apreendeu 36 mil cigarros da marca Pall Mal que estavam dissimulados em três malas de porão e cuja origem era Angola.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a AT revela que a apreensão dos 36 mil cigarros da marca Pall Mal ocorreu no âmbito da defesa da fronteira externa, mais especificamente no controlo aduaneiro de passageiros e suas bagagens através da Alfândega do Aeroporto do Porto.

"Face ao volume crescente da circulação de viajantes e à necessidade de supervisionar a cadeia de abastecimento, os serviços aduaneiros recorrem à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente, protegendo desta forma os cidadãos da União Europeia e as empresas legítimas".

Os 36 mil cigarros da marca Pall Mal estavam encontravam dissimulados "em três malas de porão, transportadas por dois passageiros procedentes da Angola", refere o mesmo comunicado.

A deteção do tráfego ilícito de cigarros foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão, no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública.

Os cigarros apreendidos vão ser sujeitos a inutilização sob controlo aduaneiro.

