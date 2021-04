Apreendidos 400 mil cigarros de contrabando em Vila Pouca de Aguiar

JN Hoje às 09:40 Facebook

A GNR apreendeu, em Vila Pouca de Aguiar, 400 mil cigarros de contrabando e deteve o condutor da viatura que os transportava, um homem, com 62 anos.

A apreensão foi efetuada pelo Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária direcionada para a entrada de pessoas e bens em território nacional, tendo em vista a verificação do cumprimento das medidas impostas pela reposição dos controlos nas fronteiras relativas à contenção da pandemia do covid-19.

Os militares intercetaram uma viatura onde foram encontrados 20 mil maços de tabaco sem a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional.

O valor dos cigarros apreendidos ascende a 92 mil euros, sendo que a introdução no consumo dos produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado, em sede do Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco e do IVA, superior a 80 mil euros.

O condutor da viatura foi detido e o veículo apreendido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.