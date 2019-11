Apreendidos 6500 litros de aguardente desviada para escapar a imposto

Hoje às 11:08 Facebook

A GNR apreendeu, no distrito de Vila Real, 6500 litros de aguardente "desviada" e vendida "de forma fraudulenta", correspondente a 45 mil euros de imposto em falta.

Em comunicado, a GNR esclarece que, no âmbito da fiscalização da sua Unidade de Ação Fiscal, foram apreendidos "6500 litros de aguardente introduzidos de forma fraudulenta no consumo" e "constituído arguido" o proprietário do local de produção de bebidas onde foi detetada a fraude, tendo os factos sido "remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó".

"A prestação tributária em falta (Imposto Sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas), corresponde a um valor de 45 mil euros", acrescenta a nota.

De acordo com as autoridades, num local "autorizado a produzir bebidas sujeitas a imposto sobre o álcool e bebidas alcoólicas", os militares detetaram que o "homem, depositário autorizado, desviava parte da produção para um armazém situado na sua residência".

"No seguimento das diligências, foram realizadas três buscas domiciliárias que permitiram apreender a aguardente guardada ilegalmente", pode ler-se.