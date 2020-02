Apreendidos 77 quilos de cocaína no Aeroporto do Porto

JN/Agências Hoje às 17:27 Facebook

A Autoridade Tributária e Aduaneira apreendeu 77 quilos de cocaína no Aeroporto do Porto em duas malas provenientes do Brasil, estimando que a droga apreendida daria uma receita superior a dois milhões de euros.

"No âmbito das suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através do Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do Aeroporto do Porto, realizou no dia 12 de fevereiro deste ano, a sua maior apreensão de droga de sempre, que resultou na apreensão de 77 quilos de cocaína em duas malas de porão provenientes do Brasil", lê-se num comunicado enviado à Lusa esta sexta-feira.

A Autoridade Tributária estima que a droga apreendida poderia originar uma receita, para as "organizações criminosas superior a dois milhões de euros".

A droga apreendida pela Autoridade Tributária foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes e de acordo com a legislação em vigor.