Apreendidos carros com matrículas falsas junto a stand em Odivelas

JN Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP apreendeu, em Odivelas, quatro automóveis que tinham matrículas falsas e estavam estacionadas junto a um stand. Os carros haviam sido importados.

A apreensão foi feita no passado sábado, quando agentes da Divisão de Trânsito, ao efetuarem o patrulhamento numa das freguesias de Odivelas, viram as viaturas estacionadas na via pública, junto a um stand.

"Devido a indícios que inicialmente levantaram suspeitas, os mesmos procederam à sua fiscalização, vindo a comprovar-se que as viaturas ostentavam chapas de matrícula que não lhes correspondiam", refere a PSP, em comunicado divulgado esta terça-feira.

PUB

Suspeitando de falsificação de notação técnica, os agentes apreenderam os automóveis tendo o processo sido remetido aos serviços do Ministério Público, para serem desenvolvidos as restantes ações ao abrigo do inquérito criminal que será iniciado.

"Além do ilícito criminal, e uma vez que os veículos foram importados para território nacional, também poderão estar em causa infrações fiscais e/ou aduaneiras", sublinhou a Polícia.