Apreendidos mais de 21 milhões de cigarros no Porto de Setúbal 

A Autoridade Tributária e Aduaneira anunciou esta terça-feira à tarde a apreensão de mais 21 milhões e 400 mil cigarros dissimulados em dois contentores no Porto de Setúbal, um proveniente dos Emirados Árabes Unidos e outro da Geórgia.

Os cigarros estavam acondicionados em caixas prontos para serem comercializados, escondidos por outra mercadoria que constava dos manifestos como constituindo a totalidade da carga. É estimado que a entrada do produto no mercado provocasse uma evasão de cerca de 4,77 milhões de euros de tributos, com prejuízo de igual montante para os cofres da União Europeia e do Estado português.

A apreensão ocorreu pela Divisão Operacional do Sul da Direção de Serviços Antifraude Aduaneira, utilizando critérios de risco e análise de informação centrais.

O caso está a ser investigado por uma equipa mista criada pelo Ministério Público e constituída pela Unidade de Ação Fiscal da GNR e a Autoridade Tributária e Aduaneira. Não há detenções conhecidas.