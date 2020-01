Apreendidos mais de 85 mil cigarros provenientes do leste da Europa

Hoje às 10:32 Facebook

Duas mulheres e um homem de nacionalidade estrangeira foram detidos e mais de 85 mil cigarros proveniente do leste da Europa foram apreendidos, na sexta-feira, em Lisboa.

Em comunicado, a GNR adianta esta segunda-feira que "a Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, identificou duas mulheres e um homem estrangeiros, com idades compreendidas entre 38 e os 50 anos de idade, pela prática de introdução irregular no consumo, no concelho de Lisboa".

No decorrer de uma ação de fiscalização realizada no aeroporto de Lisboa, os militares abordaram os três cidadãos, que adotaram um comportamento suspeito perante a presença da GNR.

"Durante a abordagem, foi possível verificar que a bagagem que traziam servia para dissimular maços de tabaco provenientes do leste da Europa, num total de 85.780 cigarros", é referido.

A GNR adianta que a mercadoria foi apreendida e, caso viesse a ser introduzida no consumo, viria a lesar o Estado em sede de Imposto sobre o Tabaco num valor superior a 11.590 euros.