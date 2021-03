Apreendidos mais de três mil artigos contrafeitos em venda online

JN/Agências Hoje às 00:39 Facebook

A ASAE aprendeu, em Portalegre, mais de três mil artigos contrafeitos que eram vendidos online e cerca de 30 mil euros em dinheiro no âmbito de uma investigação que durava há cerca de um ano.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica refere que as apreensões foram feitas na passada sexta-feira, em Portalegre, e surgiram no seguimento de quatro mandados de busca no âmbito de uma investigação por produção, distribuição e venda de artigos contrafeitos.

Segundo a ASAE, os mandados de busca foram realizados num domicílio, uma loja e a dois automóveis.

Além dos 3297 artigos contrafeitos, nomeadamente malas e artigos têxteis, e dos cerca de 30 mil euros em dinheiro, foram também apreendidas três arma de fogo, 23 munições, quatro armas brancas, seis telemóveis e um tablet.

A ASAE precisa que os bens apreendidos ascendem a um valor aproximado de 70 mil euros e que foram constituídos arguidos pelos crimes de contrafação, de venda de artigos contrafeitos e de detenção ilegal de armas.

A ASAE refere que a investigação, que durou cerca de um ano, visava a venda de artigos falsificados que eram publicitados através das redes sociais dos suspeitos e, posteriormente, enviados para vários locais de Portugal e também no estrangeiro através de transportadoras, recorrendo-se a meios de pagamento digitais.

A ASAE sublinha ainda que um dos arguidos recebia prestações sociais mensais o que originará uma comunicação ao Instituto da Segurança Social e ao registo de eventual crime por fraude na obtenção de subvenção.