Apreendidos no Aeroporto do Porto 213 mil euros em notas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), através da Alfândega do Aeroporto do Porto, apreendeu 213.150 euros em dinheiro, que se encontravam em sacos de plástico no interior de uma mala de porão. Foi detida uma mulher.

A ação foi desenvolvida através da Alfândega do Aeroporto do Porto, "no âmbito das ações de controlo efetuado sobre as bagagens dos viajantes" e o dinheiro foi apreendido por suspeita de branqueamento de capitais, revelou a AT esta terça-feira.

A viajante ficou detida e e esta ação "resulta do controlo aduaneiro exercido no âmbito da missão de defesa da fronteira externa comunitária e do território aduaneiro nacional, para fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade".