Apresentações bissemanais por traficar esteroides anabolizantes a partir de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico informático suspeito de traficar substâncias dopantes a partir da sua casa, em Braga, saiu esta quinta-feira à tarde do Palácio da Justiça de Braga sujeito a apresentações bissemanais no posto policial da área da sua residência e proibido de contactar fornecedores e clientes daquele tipo de produtos.

Indiciado pela prática de crime de tráfico de substâncias e métodos proibidos, o arguido, de 51 anos, tinha sido detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), na sua casa, em Braga, com milhares de comprimidos e ampolas injetáveis de substâncias esteroides androgénios anabolizantes (substâncias dopantes), balança digital de precisão, equipamentos informáticos, envelopes e material próprio para o envio das encomendas.

O detido à saída do Palácio da Justiça de Braga Foto: Joaquim Gomes/JN

Aquele crime é penalizado pela chamada Lei Antidopagem no Desporto, sendo tais substâncias proibidas, admitindo a PJ que o suspeito, técnico informático de profissão, se dedique à importação, exportação, venda, produção/fabrico e preparação (corte/mistura) das substâncias esteroides anabolizantes.

Segundo a Autoridade Antidopagem de Portugal (ADOP), as substâncias apreendidas promovem aumento de massa muscular, com alteração do metabolismo hormonal, masculino e feminino, provocando danos no sistema hepático e vários órgãos dependentes de hormonas sexuais para o seu desenvolvimento, podendo também provocar desenvolvimento de tumores e alterações graves do crescimento em indivíduos antes da idade adulta, daí a intervenção da PJ de Braga, que o apresentou ao juiz de instrução criminal.