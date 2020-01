Aproveitam obras no mercado para assaltar ourivesaria mas deixam cair relógios na fuga

Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Assaltantes entraram pelas traseiras e levaram vários relógios da Ourivesaria da Praça, em Famalicão. O assalto aconteceu por volta das 3.30 horas da madrugada desta terça-feira.

Os indivíduos, que se suspeita serem dois, aproveitaram as obras do mercado municipal aceder à janela das traseiras da ourivesaria. Tiraram as grades e arrombaram a janela para se introduzirem no interior do estabelecimento.

Segundo o proprietário da ourivesaria, Joaquim Veloso, terão roubado vários relógios que deixaram cair na fuga mas os estragos que causaram foram muitos.

Contudo, o proprietário ainda está apurar exatamente os diversos objetos em falta. Os indivíduos terão fugido logo que o alarme tocou.

"Estragos causaram muitos, e os prejuízos são elevados a começar por ter a loja fechada", adiantou ao JN.

"Estragaram o lavatório, estragaram a porta de saída da arrecadação, a janela, montras e mostruários", adiantou.

A PSP de Famalicão esteve no local assim como Unidade de Polícia Técnica da PSP, que vai investigar o assalto.