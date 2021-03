Área de serviço da A7 assaltada por encapuzados pela segunda vez num mês  

Carlos Rui Abreu Hoje às 09:52 Facebook

Esta madrugada de sábado, quatro encapuzados irromperam pela área de serviço da A7, em Fafe, ameaçaram o funcionário com uma caçadeira e entraram no espaço, roubando o que foram encontrando pelo caminho.

Pelo que o JN apurou, os ladrões levaram essencialmente dinheiro, tabaco e alguns bens alimentares. O funcionário, único de serviço naquele momento, não ofereceu resistência e acabou por não sofrer ferimentos, apesar das ameaças.

Este é o segundo assalto no espaço de precisamente um mês nesta área de serviço da A7, no sentido Fafe/Guimarães. Foi na madrugada de 27 de fevereiro, sensivelmente à mesma hora, que um grupo de quatro homens, encapuzados e armados, entrou no mesmo local e, usando a mesma forma de atuação, perpetraram o assalto. Na altura, o roubo em Fafe terá rendido cerca de 500 euros.

Nessa mesma madrugada, minutos antes, a área de serviço do Alvão, também na A7 e no mesmo sentido, foi assaltada mas com maior violência. Ao que o JN conseguiu saber, os encapuzados acabaram por disparar tiros de caçadeira e partir as portas em vidro, entrando na zona restrita e retirando, também, dinheiro e tabaco em valor que não foi possível quantificar.

Por ter envolvido armas de fogo, a investigação destes casos foi entregue à Polícia Judiciária.