Arguido da Máfia de Braga quer pagar à filha da vítima mas tribunal não deixa

Um dos arguidos condenados a 19 anos de prisão no processo da Máfia de Braga, sobre o homicídio do empresário João Paulo Fernandes e dissolução do cadáver em ácido, em março de 2016, quer indemnizar a filha e a ex-mulher da vítima.

Com cerca de 414 mil euros arrestados, Hélder Moreira requereu que o dinheiro servisse para pagar as indemnizações decretadas pela justiça, mas o tribunal recusou.

Em 2017, o tribunal de primeira instância decidiu que a filha do empresário tinha direito a receber 495 mil euros e que a ex-mulher deveria receber 10 mil por danos.