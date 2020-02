Arguido diz-se envergonhado por estar em Alcochete "na página mais negra" do Sporting

Rogério Matos Hoje às 16:00 Facebook

Luís Almeida, um dos arguidos que entrou de cara tapada na Academia no dia do ataque nega ter agredido jogadores e diz ao tribunal que foi apanhado de surpresa perante o que aconteceu.

"Estive presente na Academia na página mais negra da história do Sporting e estou verdadeiramente envergonhado por ter estado lá, apesar de não ter batido em nenhum jogador", afirma Luís Almeida aos juízes do Tribunal de Monsanto.

"Sentia nessa altura que tinha a legitimidade para pedir satisfações aos jogadores devido ao amor intenso que sentia pelo Sporting, mas agora percebo que não sou ninguém para isso", acrescentou o arguido que não faz parte da Juve Leo.

Luís conta ter entrado na Academia com Fernando Mendes no último grupo e à entrada do edifício do balneário, ouviu Jorge Jesus a pedir ajuda ao ex líder da Juve Leo. " «Fernando ajuda-me, estão a bater-me», e o Fernando responde que não tinha ido lá para agredir jogadores". Foi aí que Luís Almeida diz ter percebido que "algo de muito grave se tinha passado ali e tinha passado os limites do aceitável". Fugiu e foi detido junto da sua viatura.

"Tapei a cara por causa dos jornalistas à porta"

O arguido refere ter chegado à Academia num grupo com cerca de dez carros. "Quando vi pessoas a correr e a tapar a cara pensei que algo de estranho estava a acontecer, afinal íamos a um treino", refere Luís Almeida. Ficou para trás e seguiu em passo normal de cara destapada, mas à entrada tapou a cara "porque estavam lá jornalistas e não queria que a minha família me visse".

Questionado sobre o porquê de não querer ser identificado por familiares quando ia apenas a um treino, o arguido respondeu que supostamente iam gritar com os jogadores e podiam estar mais jornalistas junto ao campo.

"Queria confrontar os jogadores pela falta de empenho, dizer o que estava mal na nossa opinião, mostrar o desagrado perante a falha no acesso à Liga dos Campeões, mas nunca pensei que iam bater nos jogadores", refere Luís Almeida.