Arguido que agrediu funcionária judicial foi libertado

Roberto Bessa Moreira Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Desempregado de 42 anos e nacionalidade ucraniana fica obrigado a apresentações periódicas na esquadra da PSP. Agressão ocorreu no corredor do Tribunal de Matosinhos.

O homem que agrediu a funcionária do Tribunal de Matosinhos foi libertado na manhã desta quarta-feira, após ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial. O indivíduo, de 42 anos, de nacionalidade ucraniana, desempregado e residente na Senhora da Hora, também no concelho de Matosinhos, fica, no entanto, obrigado a apresentações semanais na esquadra da PSP da sua área de residência. A medida de coação foi conhecida no final do interrogatório conduzido pelo juiz de instrução criminal de Matosinhos, que decorreu nesta manhã.

Recorde-se que este homem - que era arguido num processo de maus tratos a animais - agrediu uma funcionária judicial, no corredor do tribunal, quando tentava reaver o telemóvel que lhe tinha sido retirado por um elemento da segurança. Tudo aconteceu na tarde de terça-feira após o julgamento em que o desempregado está acusado do crime de maus tratos a animais ter sido adiado. Já no corredor de acesso às salas de audiência, o arguido começou a tirar fotografias com o telemóvel às pessoas que denunciaram e testemunharam o crime, provocando os protestos destas e a intervenção dos elementos da segurança privada presentes no edifício. Um dos seguranças conseguiu, inclusive, retirar o telemóvel ao indivíduo e entregou-o à guarda da funcionária judicial quando foi chamar um agente da PSP.

Nesta ocasião, o arguido dirigiu-se à funcionária e, de forma violenta, tentou recuperar o aparelho. A oficial de justiça resistiu e sofreu arranhões e hematomas nos braços.

O agressor seria, de imediato, detido pela PSP e, na sequência da queixa apresentada pela vítima, levado à presença do procurador, que ordenou a sua detenção. Passou a noite na esquadra da Polícia da Bela Vista, de onde saiu na manhã desta quarta-feira em direção ao Tribunal de Matosinhos.