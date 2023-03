Arguidos do acidente que matou Sara Carreira vão todos a julgamento

O tribunal de Santarém decidiu, esta segunda-feira, ordenar o julgamento de todos os arguidos acusados de crime no caso do acidente de viação que causou a morte de Sara Carreira.

A fadista Cristina Branco, Paulo Neves, e o ex-namorado da vítima mortal, Ivo Lucas, foram pronunciados pelo crime de homicídio por negligência, sendo que o ator vai ainda responder por uma contraordenação leve, e o mesmo se aplica ao arguido Paulo Neves.

Tiago Pacheco está acusado de condução perigosa, uma contraordenação grave e outra contraordenação leve.

PUB

"Volto a dizer aquilo que já disse muitas vezes. Não estou aqui para vingar ninguém, porque sei perfeitamente como é que isto vai terminar. Vai terminar simplesmente a dizer que eu perdi minha filha e nada vai acontecer a ninguém. Só lamento que nenhum dos arguidos me tenha mandado uma mensagem ou escrito uma carta simplesmente a dizer: lamento muito aquilo", reagiu o pai da jovem, Tony Carreira.

Acidente aparatoso

Segundo a acusação, o acidente ocorreu por volta das 18.30 horas do dia 5 de dezembro de 2020, já "noite escura" e com períodos de chuva fraca, com o embate da viatura conduzida por Cristina Branco no veículo de Paulo Neves, que circulava na faixa da direita a entre 28,04 e 32,28 quilómetros/hora, velocidade inferior à mínima permitida por lei (50 quilómetros/hora), depois de ter ingerido bebidas alcoólicas.

A viatura de Cristina Branco embateu, de seguida, na guarda lateral direita, rodando e imobilizando-se em sentido contrário, na faixa central da A1. Apesar de ter ligado as luzes indicadoras de perigo, a fadista, que abandonou a viatura, é acusada de não ter feito a pré-sinalização de perigo.

O relato do acidente constante da acusação afirma que, às 18.49 horas, Ivo Lucas circulava pela faixa central entre 131,18 e 139,01 quilómetros/hora, não tendo conseguido desviar-se do carro da fadista, no qual embateu com o lado esquerdo, seguindo desgovernado para o separador central e capotando por várias vezes até se imobilizar na faixa da esquerda, quase na perpendicular, com parte a ocupar a faixa central.

Pelas 18.51 horas, Tiago Pacheco seguia pela via central entre 146,35 e 155,08 quilómetros/hora, afirmando a acusação que não reduziu a velocidade, mesmo apercebendo-se de que passava pelo local do acidente, não conseguindo desviar-se da viatura de Ivo Lucas, onde este ainda se encontrava, bem como Sara Carreira.