Arguidos negam envolvimento em burlas com carros de luxo

O grupo de 17 homens acusados de 133 crimes começou, esta quarta-feira, a ser julgado no Tribunal de Viseu. "Eu não tenho nada a ver com isto nem com esta gente", declarou um dos dois dois arguidos que aceitaram falar ao coletivo de juízes.

Os arguidos são suspeitos de falsificar documentos bancários para se apoderarem de automóveis de gama alta que estavam à venda na Internet. Para isso, fizeram-se passar por médicos e construtores civis, "com uma situação financeira abastada", ao responderem a anúncios, feitos na Internet, de automóveis de gama alta usados., acusa o Ministério Público, acrescentando que, depois, aqueles simularam pagamentos, por transferência bancária, e revenderam as viaturas, a preços de saldo, em Espanha.

António Silva, conhecido por "Toy", começou por negar todos os factos de que é acusado e garantiu nada ter a ver com a rede criminosa. "Eu não tenho nada a ver com isto nem com esta gente. Apenas me vieram [Fabrízio Soares e Elton Prudêncio] oferecer um carro e eu procurei um comprador", lembrou.