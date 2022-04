Arguidos que adulteraram quilómetros de carros ouvidos no Tribunal de Sintra

Seis arguidos do processo West Price foram ouvidos, esta terça-feira, no Tribunal de Sintra, onde compareceram 14 dos 20 acusados de centenas de crimes de burla, falsificação de documentos, abuso de poder, corrupção e fraude fiscal pelo Ministério Público. Em causa está uma rede que adulterou carros importados e que depois os pôs à venda em stands, burlando os clientes e o Fisco em 2,2 milhões de euros.

O esquema, liderado por dois casais de Mafra e Torres Vedras, terá acontecido entre os anos de 2016 e 2020. Reduziam a quilometragem em mais de 100 mil quilómetros para valorizarem e venderem os carros a particulares em stands. No processo de importação dos veículos, que vinham da Alemanha, havia também fuga ao pagamento de IVA e de IRC e as vendas não eram declaradas. Os dois principais arguidos, Rui Henriques, que responde por 356 crimes e está em prisão preventiva, e o ex-sócio, Hugo Gomes, indiciado por 286 crimes, estiveram sentados no banco dos réus, mas optaram por não falar já, uma vez que ainda estão a preparar a defesa.

A lei obrigava-os a adquirir uma matrícula de exportação e um seguro para as viaturas que chegavam a Portugal sem matrícula, mas isso não era feito e os carros só eram legalizados depois de aparecer um comprador. Os clientes, sem saberem, eram dados como importadores, através da falsificação de assinaturas nos documentos oficiais. A legalização dos carros diretamente feita em nome dos clientes finais permitia escapar aos impostos.