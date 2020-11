Armas apreendidas confirmam aumento da violência doméstica

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:30 Facebook

Andreia, vamos chamar-lhe assim, viveu em pânico durante anos. Tinha medo que o marido concretizasse as ameaças e, num qualquer dia, sem motivo algum, a matasse com o tiro prometido.

Quando atingiu o limite do desespero, recolheu as armas e entregou-as à Polícia. "Temos alguns casos destes", afirmou, ontem, a comandante da PSP do Porto, Paula Peneda.

No mesmo dia em que o Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que as forças de segurança receberam, em média, três denúncias de violência doméstica por hora, em 2019, Ana Castro Sousa, gestora do gabinete do Porto da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, revelou que ouve relatos frequentes de vítimas de homens que dormem com uma pistola junto à cama. Apenas e só para as manter sob o seu domínio.