Armazém tinha carne imprópria para consumo ao lado de produtos químicos

A ASAE apreendeu, num armazém ilegal em Guimarães, 116 quilos de produtos cárneos impróprios para consumo e quatro toneladas de produtos químicos, que eram manipulados, embalados e armazenados de forma ilegal.

Numa operação de fiscalização que decorreu no distrito de Braga, a ASAE, através das Brigadas de Indústrias da Unidade Regional do Norte (Unidade Operacional do Porto e Mirandela), verificou que um dos operadores, situado em Guimarães, procedia à venda ao público de produtos de origem animal congelados e manipulados irregularmente, tendo sido determinada a apreensão de 116 quilos de produtos cárneos, considerados impróprios para consumo.

Os produtos não tinham o Número de Controlo Veterinário (NCV) obrigatório atribuído pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.

No mesmo local também a ASAE apreendeu quatro toneladas de hipoclorito de sódio (lixívia), bem como, das respetivas máquinas utilizadas para o enchimento de embalagens.

ASAE encerrou o armazém e instaurou um processo-crime e um de contraordenação.