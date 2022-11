Arquidiocese garante que ex-arcebispo comunicou caso de abuso cometido por padre

O ex-arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga comunicou ao Ministério Público, em 2015, um caso de um alegado abuso, por parte de um sacerdote, a uma menor, tendo também aberto um processo interno de averiguações, disse esta quarta-feira ao JN fonte da Arquidiocese de Braga.

A fonte salientou que o caso em apreço, cujos pormenores se desconhecem, tinha ocorrido, à data da denúncia, há mais de 30 anos, ou seja, na década de 80, o que levou o Ministério Público a arquivá-lo.

Do ponto de vista religioso - acentuou a mesma fonte - foi aberto um inquérito, a cargo dos cónegos Valdemar Gonçalves e João Paulo Abreu e do padre João Paulo Alves, nomeados por D. Jorge Ortiga, no final do qual, o sacerdote se mostrou arrependido e pediu para ser dispensado das ordens, ou seja, para deixar de exercer as funções de padre, o que veio a ser aceite pela Santa Sé.