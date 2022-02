Arquiteto usa nomes de amigos em burlas com créditos online

Homem falsificou dados de cartões de cidadão e sacou 108 mil euros a empresas financeiras. Está a ser julgado por 42 crimes em Lisboa.

Com um simples computador, munido de um programa de edição e manipulação de imagens e outro de processamento de texto, um arquiteto, de 65 anos, residente em Lisboa, conseguiu falsificar documentos e abrir contas bancárias, sem sair da cadeira do seu escritório. Em nome de amigos e conhecidos, obteve cartões de crédito e contraiu empréstimos online num total de 108 mil euros. O arquiteto acabou por ser detido pela Polícia Judiciária em março do ano passado e colocado em prisão preventiva. Está agora a ser julgado no Tribunal de Lisboa por 42 crimes de burla e falsificação de documentos.

De acordo com o Ministério Público (MP), Mário Bento conseguiu apoderar-se de 108 mil euros de vários bancos, falsificando a identidade de cinco pessoas. Eram vizinhos, amigos ou pessoas das suas relações profissionais, a quem retirou cópias do cartão do cidadão sem que as vítimas se apercebessem. "O arguido, em cinco ocasiões distintas, ao fabricar e alterar elementos do cartão de cidadão e documentação para efeitos de comprovativo de residência, bem como ao produzir escritos que simulavam tratar-se de "certificações de fotocópias", elaboradas pelos CTT, nos quais apôs, de forma manuscrita, pelo seu punho, assinaturas que não lhe pertenciam, agiu com o propósito concretizado de vir a criar a aparência, junto de instituições financeiras e de crédito, de que a sua identidade correspondia à dos ofendidos", explica o MP.