Arquivado processo contra Cabrita e ex-chefe de segurança

O Ministério Público decidiu arquivar o processo contra o ex-ministro Eduardo Cabrita e o seu chefe de segurança no caso do atropelamento mortal na A6.

A decisão foi confirmada ao JN por Magalhães e Silva, advogado do ex-governante. Assim, apenas Marco Pontes, que na altura conduzia o carro onde seguia Eduardo Cabrita, irá responder pelo crime de homicídio por negligência.

Recorde-se que esta já tinha sido a decisão original da procuradora Catarina Silva, tomada em dezembro do ano passado. Porém, após uma reclamação da Associação de Cidadãos Automobilizados, que se tinha constituída como assistente, o diretor do DIAP de Évora pediu à procuradora para reanalisar o caso e pronunciar-se sobre o papel de Eduardo Cabrita e de Nuno Dias, então seu chefe de segurança que também seguia no carro.

A procuradora Catarina Silva reabriu o inquérito e, em abril deste ano, interrogou e constituiu formalmente como arguido Eduardo Cabrita. Ontem, um despacho da procuradora manteve a decisão original e decidiu arquivar os procedimentos contra o ex-governante e Nuno Dias.