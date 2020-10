Arquivado processo contra "vice" da Câmara de Águeda relacionado com viagem

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

O Juízo de Instrução Criminal de Aveiro decidiu não submeter a julgamento o vice-presidente da Câmara de Águeda, que estava acusado dos crimes de abuso de poderes, recebimento indevido de vantagem e peculato, informou hoje fonte ligada ao processo.

Em causa estava a participação de Edson Santos, eleito pelo movimento independente "Juntos", numa viagem ao Japão, entre os dias 19 e 24 de agosto de 2017, sem prévia autorização da autarquia, à data presidida por Gil Nadais, do PS.

O juiz de instrução criminal considerou ser insustentável a acusação do Ministério Público (MP) e, consequentemente, arquivou o processo-crime que foi instaurado na sequência de uma participação feita pelos vereadores do PS na autarquia, Paulo Seara e António Gama.

Em declarações à Lusa, o advogado do autarca, Pedro Marinho Falcão, afirmou que a decisão demonstrou serem "absolutamente infundadas" as suspeitas que recaíam sobre Edson Santos, assinalando que "a investigação criminal não deve ser instrumento da luta política, constituindo os tribunais um fator de reposição do bom nome e da integridade do eleito local".

A abertura de instrução tinha sido requerida pelo arguido, que pretendia demonstrar o interesse público subjacente à realização da viagem e, bem assim, a regularidade na utilização do cartão de crédito e recebimento de ajudas de custo.

De acordo com a acusação, a viagem surgiu a convite da Hiroshima Toyo Carp, empresa proprietária de um clube de baseball do Japão, como contrapartida pela cedência dos direitos de autor sobre a decoração urbana de guarda-chuvas nas ruas (Umbrella Sky Projet).

Na deslocação, Edson Santos fez-se acompanhar por uma prestadora de serviços da autarquia e pelo representante da empresa que instala os guarda-chuvas.

O MP dizia que a viagem "não foi precedida de qualquer deliberação ou autorização" do executivo camarário de forma a atribuir-lhe "um caráter formal, institucional e vinculativo para a autarquia, quer quanto aos seus objetivos, quer quanto aos seus benefícios ou às obrigações ou ainda aos custos para o município que da mesma pudessem vir a decorrer".

Segundo a acusação, as despesas das passagens aéreas de ida e volta, hospedagens, refeições e deslocações durante a estadia, foram pagas pela empresa nipónica, o que se traduziu num recebimento indevido de vantagem para o vereador e acompanhantes no valor global não inferior a três mil euros.

O vereador terá ainda utilizado um cartão de crédito que lhe estava atribuído para pagar várias despesas realizadas durante a viagem no valor de 93,40 euros e quando regressou requereu o pagamento de ajudas de custo por deslocação ao estrangeiro no valor global de 360,38 euros, que lhe vieram a ser concedidas.

O despacho de acusação sustenta que o arguido atuou "com flagrante desvio ou abuso de função" e "violou de forma grave os poderes inerentes às suas funções com intenção de obter para si o benefício de realizar tal viagem ao Japão e com o consequente prejuízo para o município, que teve que suportar e pagar ajudas de custo internacionais indevidas".

O MP requeria que o arguido fosse condenado a pagar ao Estado pelo menos 3.453 euros correspondendo aos bens e vantagens que obteve indevidamente obtidos pelo arguido.