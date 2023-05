Arranca o debate instrutório do caso BES: abusos da lei e instrução na mira para acelerar processos

Inês Banha Hoje às 08:41 Facebook

Debate instrutório do caso BES começa esta terça-feira. Especialistas apontam caminhos para contrariar morosidade dos grandes casos.

Mais de oito anos e meio depois da implosão do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo, começa hoje, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, o debate instrutório do processo em que o ex-banqueiro Ricardo Salgado, 78 anos, e cerca de 25 outros arguidos respondem por centenas de crimes que, para o Ministério Público (MP), contribuíram para aquele desfecho. Só depois, em data a agendar, o juiz Pedro Correia, do Tribunal Central de Instrução Criminal, decide quem será julgado.

O debate instrutório do processo, aberto em 2014 e com acusação desde julho de 2020, esteve agendado para dia 11 de abril, mas foi adiado, já com os intervenientes na sala de audiências, por três arguidos com domicílio na Suíça não terem sido notificados, como a lei obriga, da data da sessão. Para trás, ficaram dezenas de inquirições da instrução, cujo início também foi reagendado de fevereiro para abril de 2022, devido a doença do juiz Ivo Rosa, então titular do processo.