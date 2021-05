Arrombam porta de loja e roubam três bicicletas de elevado valor

Salomão Rodrigues Hoje às 10:58 Facebook

Dois homens furtaram, ao final da noite de ontem, três bicicletas de avultado valor de uma loja da especialidade situada na cidade da Feira.

Os indivíduos, que se faziam transportar numa carrinha de cor preta, partiram a porta em vidro e furtaram três bicicletas da "FullBike" situada na urbanização dos Passionistas.

Os indivíduos levaram duas bicicletas de BTT, uma das quais elétrica e um terceira de estrada.

Colocaram duas delas na mala do carro. A terceira foi transportada pelo pendura do lado de fora da porta do carro, segura pela mão.

Na fuga quase atropelaram um morador que passava no local.

Para além das bicicletas há a registar outros prejuízos provocados pelos assaltantes.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.